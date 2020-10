Ciclismo: Andreas Vittone nei migliori venti ai Mondiali Under 23 a Leolang

Una buona prestazione di Andreas Vittone, questo pomeriggio, nel Cross country olimpico dei Campionati Mondiali Under 23 di Leolang (Austria), bravo a centrare un posto tra i migliori venti della classifica.

In 23° posizione al termine del primo dei due giri di lancio, Andreas Vittone (Ktm Protek Dama) nei primi tre tornate ‘fa l’elastico’ nelle posizioni tra la 21 e la 24°; nel giro conclusivo la rimonta lo porta a concludere al 19° posto, con il tempo complessivo di 1h 16’19”. La medaglia d’oro è al collo del britannico Thomas Pidcock (1h 08’15”), che conduce la gara in solitaria quasi dal primo all’ultimo chilometro; alle sue spalle lo statunitense Christopher Belvins (1h 10’07”; al comando nelle prime battute) e lo svizzero Joel Roth (1h 11’20”). Ottimo il comportamento degli azzurri in gara; 4°, a 16” dal podio, Simone Avondetto; 8° Filippo Fontana; 10° Juri Zanotti, posizioni che fanno totalizzare alla squadra 194 punti, uno solo in meno della Svizzera nella speciale classifica per nazioni; più distanziato, terzo, il Canada, a quota 176.