Basket: Sponsor di prestigio per l'Eteila femminile di serie C

Un nuovo marchio di innovazione ed ecocompatibilità, per la società valdostana di basket Eteila di Stella Lippolis.

La società di ingegneria Progeca srl con sede a Caluso sará infatti main sponsor della squadra di serie C femminile per la stagione 2020/2021. Il marchio Progeca sará presente anche sulle maglie della serie D maschile dell'Eteila.

Progeca srl è una società di ingegneria nata nel 2002 dalla volontà di giovani professionisti, che hanno unito le proprie competenze per rispondere in maniera innovativa alle richieste del mercato dell’ingegneria delle realtà industriali, sempre più esigente e competitivo. Progeca é attiva su tutto il territorio nazionale e si occupa di servizi di ingegneria (progettazioni,direzione lavori,collaudi), sicurezza in cantiere e molti altri servizi che ne fanno uno dei principali rappresentanti del mondo dell'ingegneria civile ed industriale.

"Eteila Basket é felice per l'ingresso nella nostra societá di questo nuovo sponsor - si legge in una nota della presidente Lippolis - e lo ringrazia per la fiducia e per la collaborazione nella speranza che per le nostre ragazze sia una stagione ricca di soddisfazioni sportive".