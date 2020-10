Basket: Le giovanili Eteila si allenano aspettato il fischio d'inizio

Prima lezione di minibasket per i pulcini dell'Eteila e del Mont Emilius ad Aosta: sotto la guida dei coach Umberto 'Ubi' Colombini, Chiara Tampone e Andrea Citti i cestiti in erba si sono ritrovati assieme la scorsa settimana per alcune sedute d'impostazione.



Sabato scorso, sono ripresi anche gli allenamenti in palestra dei giocatori Eteila delle classi 2009 e 2010, sotto la guida degli allenatori Aldo Grattacaso e Ubi Colombini.

Ancora incerta, invece la situazione relativa all'avvio dei campionati giovanili, sui quali è tornata a incombere la minaccia del Covid-19.