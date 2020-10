Motocross: Due podi a Pinerolo per Bove e Seris della Starcross Verrès

Un secondo ed un terzo posto sono il bottino dei due piloti della Starcross Mx di Verrès, Vincenzo Bove e Nicolas Seris, nelle gare di domenica 4 ottobre a Pinerolo nella penultima giornata del campionato regionale FMI Piemonte e Valle d’Aosta di motocross.

Vincenzo Bove in pista per la classe 85 cc Senior ha fatto registrare il 2° tempo nelle prove cronometrate. In gara, dopo un’ottima partenza, il ‘pilotino’ valdostano si è insediato in seconda posizione, mantenendola per quasi tutta la manche ma, a causa di un contatto con un avversario, a due curve dall'arrivo è precipitato al quinto posto.

Nella seconda manche Bove è stato autore di un’altra bella partenza che lo ha portato al terzo posto, mantenuto fino alla fine della gara, e che gli vale il secondo gradino del podio di giornata nella sua categoria. I punti conquistati domenica gli valgono il secondo posto in classifica generale nel campionato regionale Piemonte Valle d’Aosta.

Per la categoria 125 cc era in pista Nicolas Seris che si è detto soddisfatto dell'eccellente terzo posto ottenuto. ‘E’stata un’ottima gara, - commenta - sono riuscito a fare il primo tempo in qualifica, nella prima manche sono partito secondo e dopo le prime curve sono passato in testa.’ ‘A metà manche – aggiunge - a causa di un piccolo errore sono stato superato e ho poi concluso secondo.’

Nella seconda manche Seris è partito ed arrivato in terza posizione salendo sul terzo gradino del podio di giornata.