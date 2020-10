Ginnastica ritmica: Club des Sports e Gym Aosta sono tornate in pedana nell’Individuale di Biella

È ripartita la stagione della ginnastica ritmica, settore che ieri sabato 3 ottobre è tornato in pedana a Biella, nella prova individuale Silver, livello LC. Alla prima gara in era Covid-19 hanno partecipato le ginnaste di Club des Sports e Gym Aosta. Il miglior risultato di giornata è stato ottenuto dall’Allieva 2 Enilda Ndreca (Club des Sports), che ha sfiorato il podio e concluso in quarta posizione.

Nella stessa categoria 7a Nicoletta Moro (Club des Sports), 8a Martina Turatti (Club des Sports), 9a Anita Semplicini (Gym Aosta) e 10a Marta Framarin (Gym Aosta). Nelle Allieve 1 sesta posizione per Sara Sebastiani della Gym Aosta, nelle Allieve 3 nono posto per Matilde Sistilli (Gym Aosta), mentre nelle Allieve 4 quattordicesima Manuela Fianco (Club des Sports).

In gara anche le ginnaste più grandi. Nelle Junior 12a Arianna Cossu (Gym Aosta), nelle Senior la migliore è stata Beatrice Stuffer (Gym Aosta) che ha terminato nona; 11a Tanja Saudin (Club des Sports) e 12a Emilie Jordan (Gym Aosta). Sabato 10 e domenica 11 ottobre le ginnaste valdostane saranno impegnate a Candelo in un’altra prova individuale Silver, livello LB, LD, LE.