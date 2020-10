Ciclismo: Etienne Grimod sul podio del Trofeo Laigueglia

In archivio “l’Internazionale” di ieri, oggi è proseguita la 27° ediiozne del Trofeo Laigueglia Mtb Classic, con in gara Allievi e Esordienti, valida quale seconda tappa del Campionato italiano giovanile per Società, prova che vede Etienne Grimod conquistare il podio negli Allievi primo anno.

Etienne Grimod (Xo Project) conquista la piazza d’onore, attardato di 1’16” dal vincitore, il piemontese Carlo Bonetto (Rostese; 45’33”), con terzo il toscano Federico Bartolini (Team Siena; a 2’04”). Al sesto posto Gabriel Borre (Cicli Lucchini; a 3ì03”); 18° Andrea Carbone (Cicli Lucchini; a 8’47”).

Negli Esordienti primo anno, successo di Achille Pozzi (Le Marmotte; 24’14”). All’11° posto Mattia Agostinacchio (Xco Project; a 2’10”); 16° e 17° Mathieu Grimod (a 2’39”) e Kristian Blanc (a 2’41) duo dell’Xco Project; 25° Alessandro Fantone (Lucchini; a 3’57”).

Negli Esordienti secondo anno, successo di Luca Fregata (Focus Italia; 35’05”). Al 27° posto Gilles Del Degan (Cicli Lucchini; a 4’59”).

Nei G6, ottava posizione di Paolo Costa (Gs Lupi Valle d’Aosta; a 1’35”) nella gara vinta da Emanuele Savio (Bussolino; 12’04”).

Nel Campionato per Società al comando Focus Italia, con 209 punti; al 14° posto Xco Project (84); 23° Cicli Lucchini (62); 40° Gs Lupi (30); 46° Vc Courmayeur MB (23), queste ultime due hanno preso parte soltanto alla prima tappa di Collepietra (BZ), il 23 agosto.

MountainBike

Chiusura della tappa della Coppa del Mondo di Cross country, oggi, a Nove Mesto na Morave (Repubblica Ceca), con la vittoria nella Elite Donne della francese Pauline Ferrand Prevot (1h 14’07”). Sul podio l’olandese Anne Terpstra (1h 14’28”) e l’altra transalpina Loana Lecomte (1h 15’17”). In 22° posizione Martina Berta (Torpado Ursus; 1h 20’17”), ancora Under 23, ma che ha deciso di gareggiare nella categoria superiore.