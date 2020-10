Sci: Il calendario femminile di Cdm 2020/21, torna Kronplatz, i Mondiali 2025 a Saalbach

Confermata la cancellazione della trasferta nordamericana che prevedeva complessivamente le gare di Killington e Lake Louise, il nuovo criterio ha tenuto conto dalla necessità di limitare al massimo gli incroci fra uomini e donne, separando il più possibile anche discipline tecniche e veloci. Sono stati inoltre cancellate tutte le combinate e limitati i paralleli, che saranno appena due. Confermato in toto il programma dei Mondiali di Cortina 2021, in programma dall'8 al 21 febbraio.



Dopo l'opening di Soelden e il parallelo di Lech, il circuito femminile disputerà due slalom (anzichè uno) a Levi il 21 e 22 novembre, con St. Moritz che prende il posto occupato inizialmente da Lake Louise per due supergiganti a inizio dicembre. Subito dopo ci sarà Courchevel con due giganti e Val d’Isère con due discese e un supergigante. Nel mese di gennaio Maribor organizzerà due giganti, così come Crans Montana avrà due discese e Åre due slalom. Per il momento rimangono i test event olimpici di Yanqing, torna in calendario per l'Italia l'appuntamento con il gigante di Kronplatz di martedì 26 gennaio 2021. Il totale delle competizioni è di 35, con 8 discese, 7 suergiganti, 9 giganti, 9 slalom e 2 paralleli.



E' stato anche stabilito un criterio affinchè ogni tappa venga ritenuta valida ai fini della Coppa del mondo. Se al momento della preiscrizione ad ogni singolo evento (che si tiene 5 settimane prima dell'evento), le nazioni partecipanti risulteranno essere almeno sette delle prime dieci nella classifica per nazioni 2019/20, le gare verranno ritenute valide. Inoltre verranno anche salvaguardati i punteggio degli atleti che non potranno partecipare a competizioni a causa delle restrizioni nel proprio paese di appartenenza.



CDM FEMMINILE 2020/21:

Sab. 17/10/20 - GS Soelden (Aut)

Ven. 13/11/20 - PAR Lech (Aut)

Sab. 21/11/21 - SL Levi (Fin)

Dom. 22/11/21 - SL Levi (Fin)

Sab. 05/12/20 - SG St. Moritz (Svi)

Dom. 06/12/20 - SG St. Moritz (Svi)

Sab. 12/12/20 - GS Courchevel (Fra)

Dom. 13/12/20 - GS Courchevel (Fra)

Ven. 18/12/20 - DH Val d'Isère (Fra)

Sab. 19/12/20 - DH Val d'Isère (Fra)

Dom. 20/12/20 - SG Val d'Isère (Fra)

Lun. 28/12/20 - GS Semmering (Aut)

Mar. 29/12/20 - SL Semmering (Aut)

Dom. 03/01/21 - SL Zagabria (Cro)

Sab. 09/01/21 - DH St. Anton (Aut)

Dom. 10/01/21 - SG St. Anton (Aut)

Mar. 12/01/21 - SL Flachau (Aut)

Sab. 16/01/21 - GS Maribor (Slo)

Dom. 17/01/21 - GS Maribor (Slo)

Sab. 23/01/21 - DH Crans Montana (Svi)

Dom. 24/01/21 - DH Crans Montana (Svi)

Mar. 26/01/21 - GS Kronplatz (Ita)

Sab. 30/01/21 - DH Garmisch (Ger)

Dom. 31/01/21 - SG Garmisch (Ger)



Lun. 08/02/21 - MONDIALI - AC Cortina (Ita)

Mar. 09/02/21 - MONDIALI - SG Cortina (Ita)

Sab. 13/01/21 - MONDIALI - DH Cortina (Ita)

Mar. 16/02/21 - MONDIALI - PAR Cortina (Ita)

Mer. 17/02/21 - MONDIALI - Team event Cortina (Ita)

Gio. 18/02/21 - MONDIALI - GS Cortina (Ita)

Sab. 20/02/21 - MONDIALI - SL Cortina (Ita)



Sab. 27/02/21 - DH Yanqing (Chn)

Dom. 28/01/21 - SG Yanqing (Chn)

Sab. 06/03/21 - GS Jasna (Svk)

Dom. 07/03/21 - SL Jasna (Svk)

Ven. 12/03/21 - SL Are (Sve)

Sab. 13/03/21 - SL Are (Sve)

Mer. 17/03/21 - DH Lenzerheide (Svi)

Gio. 18/03/21 - SG Lenzerheide (Svi)

Ven. 19/03/21 - PAR Lenzerheide (Svi)

Sab. 20/03/21 - SL Lenzerheide (Svi)

Dom. 21/03/21 - GS Lenzerheide (Svi)