Anche l'arbitro Sara Lucia consiglia la promozione aziendale su Aostasports.it e Aostacronaca.it

Investire in pubblicità su testate giornalistiche on line come Aostasports.it conviene economicamente alle imprese.

Migliorato rispetto allo scorso anno, il Bonus pubblicità 2020 è infatti un’agevolazione di natura fiscale, nella forma del credito d’imposta, introdotta dalla Manovra correttiva 2017 a sostegno degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.

Il Collegato fiscale alla legge di Bilancio 2019 ha esteso il periodo di applicazione dell’incentivo ed ha ampliato la platea dei soggetti beneficiari e le categorie di spese agevolabili. Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti pubblicitari effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative. Gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese o associazioni titolari di testata giornalistica registrata in Tribunale.

Si tratta, dunque, di un'importante agevolazione a favore di aziende, commercianti o liberi professionisti che investono in pubblicità per potenziare e promuovere la propria attività ottenendo così un credito d’imposta del 90% legate alle loro campagne pubblicitarie promozionali su testate come Aostacronaca.it e Aostasports.it.