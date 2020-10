Ginnastica artistica: Le Allieve Gold dell'Olimpia pronte per il campionato indibiduale

Anche per la ginnastica femminile l’attività agonistica riprende dopo la pausa forzata del lockdown - che ha costretto le atlete della Ginnastica Olimpia e le loro istruttrici ad armarsi di fantasia e buona volontà per non perdere le abilità fisiche e tecniche essenziali in questo sport - e una faticosa estate di allenamento.

Nel fine settimana a Padova le piccole agoniste dell’Olimpia affronteranno il Campionato Individuale Allieve Gold; sabato si terrà la Prova Nazionale Unica di qualificazione che darà accesso - per le 40 migliori ginnaste di ogni categoria - alla finale di domenica

A rappresentare la Valle d’Aosta in questo campionato saranno le allieve A1 Abigail Martinet e Annie Désandré (classe 2010) e l’allieva A2, Ginevra Grosso (classe 2011).

Con loro in gara le istruttrici Nathasha Pellissier e Greta Rosset.