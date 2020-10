Bocce: Under 18, la BV Helvetia porta a casa il Memorial Bruno Barbero

La coppia formata da Elisa Bulla e Mattia Falconeri della società Bassa Valle Helvetia ha conquistato domenica 20 settembre la vittoria nella Gara Interregionale Coppie Under 18/18-18/15 Memorial Bruno Barbero Junior.

La manifestazione si è svolta sui campi dell'Asd Genolese in concomitanza con la gara nazionale Propaganda Memorial Bruno Barbero, con la direzione arbitrale di Claudio Marchisio. In campo otto formazioni selezionate dal ct Enrico Birolo.

In finale, Bulla e Falconeri hanno sconfitto la coppia Nicolas Gallizia-Stefano Sciutto della società Andora per 13 a 5. In semifinale avevano battuto l'Arnasco con lo stesso risultato.