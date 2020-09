Atletica: Chevrier non è in forma e rinuncia ai Mondiali di mezza maratona

"Dicono che certi treni passano una volta sola, io invece ho pensato che la mia stazione questa volta non era pronta per accogliere un treno così importante diretto in Polonia". Così l'atleta di Nus Xavier Chevrier annuncia che non parteciperà ai Mondiali di mezza maratona a Gdynia, in Polonia, che iniziano mercoledi 17 ottobre. Il campione valdostano non è in forma e, con lucidità, ha deciso di rinunciare alla competizione. "Bisogna saper accettare la realtà a cui ti mette di fronte lo sport - afferma Chevrier - bisogna essere pronti ed onesti con se stessi perché negli anni si impara a conoscersi come si deve, o almeno ci si prova...Per questa volta passo, la maglia Azzurra avrei davvero fatto troppa fatica ad onorarla in queste condizioni".

Chevrier ringrazia "la Federazione che mi ha concesso di crederci e mi ha aspettato sino all'ultimo istante".