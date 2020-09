Calcio a 8: Riprende il torneo Amatori

Scadono giovedì 24 settembre i termini per le iscrizioni al campionato di calcio a 8 categoria Amatori, organizzato dall'Asd G.F.P.A. chee ha così realizzato la seconda edizione del torneo nel rispetto delle misure anti Covid.

Calcio d'inizio lunedì 28 settembre, con un calendario che prevede lo stop a dicembre e la ripresa del campionato a marzo per poi terminare a maggio. Le partite si giocheranno dalle 20 alle 21 dal lunedì al venerdì; possono essere iscritti 15 giocatori di almeno 16 anni per ciascuna squadra. Per poter scendre in campo è necessario il certificato medico di idoneità sportiva. Informazione e iscrizioni al 340403612.