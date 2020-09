Tennis: Matteo Gallino (TC Aosta) domina il torneo giovanile di TRino

Matteo Gallino, giovane quattordicenne del Tennis Club Aosta si aggiudica il torneo giovanile di Trino giocato presso il Centro Tennis Buzzi. Gallino ha battuto nei quarti di finale Jacopo Dondana per 4/3 4/2, in semifinale si è imposto su Marco Zecchin con un doppio 4/1, oggi in finale ha battuto la testa di serie numero uno del tabellone Matteo Bellavia classificato 3.5 Con il punteggio di 3/4 4/3 8/6.