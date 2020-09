Scialpinismo: Quinto incontro del Progetto Children a Rapy di Verrayes

Programmato per il 25 settembre a Rapy di Verrayes, il quinto incontro del Progetto Children di scialpinismo, al quale potranno partecipare gli atleti delle categorie Ragazzi (2009/2010), Allievi (2007/2008), Cadetti ‘A’ (2006), Cadetti ‘B’ (2004/2005).

L’appuntamento è fissato alle 15, nell’area verde di Rapy e l’allenamento sarà incentrato sulla pratica con gli skiroll in tecnica classica. Gli Sci club dovranno comunicare i nominativi degli atleti interessati alla segreteria del Comitato Asiva entro le 12 di giovedì 24 settembre.

Doppio allenamento con gli skiroll per la squadra di scialpinismo del Comitato Asiva, invece, martedì 22 a Doues, e venerdì 25 settembre, a Rapy di Verrayes. Con l’allenatore Emanuel Conta: Noemi Junod (Sc Valgirsenche), Valentina Bisazza, François e Laurent Battendier (Sc C. Gex), e gli aggregati Chloe Collé, Fabien e Sebastien Guichardaz (Sc C. Gex).