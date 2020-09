Calcio: Promozione Coppa Italia; Charva ko, derby alla Grand Paradis

Ha esordito con la Coppa Italia di Promozione la ripresa del calcio agonistico in Valle d'Aosta e subito sorride la formazione del Grand Paradis di Luciano Telesforo, che ha sconfitto per 3 a 0 lo Chatillon/St-Vincent-CSV nel primo derby di stagione.

Ha detto male invece la prima di Coppa allo Charvensod, sconfitto in trasferta per 5 a 2 dal Quinci.Tava: dopo essere passato in vantaggio con Daricou che ha segnato su rigore lo Charva ha subito la rimonta dei canavesi senza riuscire più a dimostrarsi pericoloso. Match di ritorno al Guido Saba martedì 19 settembre alle ore 15

Domenica 20 settembre , sempre alle ore 15, allo stadio Perucca il CSV ospiterà il Fenusma.