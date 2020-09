Calcio: Al Crestella il meeting degli arbitri valdostani e canavesani

Appuntamento alle ore 9 del 12 ottobre allo stadio Crestella di Donnas per gli arbitri valdostani in occasione del Raduno di inizio stagione, insieme ai colleghi del Canavese. Saranno effettuati i test atletici obbligatori per l'idoneità all'arbitraggio; dopo tanti mesi in cui non è stato possibile arbitrare, dato che il virus ha colpito anche il mondo calcistico, gli arbitri della Vallée risponderanno all'appello e indosseranno le scarpe da calcio per correre su quel campo verde che da mesi non vedevano.

La voglia di tornare ad arbitrare le loro categorie è alta e sicuramente non mancherà l'impegno per essere in forma per l’inizio del campionato.