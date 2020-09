Rugby: Lo Stade Valdotain riparte dai più giovani aspettando i campionati

In attesa di certezze sulla ripresa del campionato, le formazioni giovanili dello Stde Valdotain di rugbyu hanno continuato ad allenarsi tutta l'estate sul campo di Sarre, per colmare la lunga pausa del lockdown.

"Noi siamo pronti per la nuova stagione - fa sapere la società - in attesa che dalla Federazione ci dicano come e quando partirà, ma siamo anche prontissimi ad accogliere nuovi ragazzi che vogliano conoscere e cimentarsi in questo bellissimo sport, che accoglie nuovi giocatori a qualunque età".

Da martedì 15 settembre gli allenamenti saranno aperti anche ai neofiti dai 12 anni in poi il martedì, il giovedì e il venerdì dalle 18 alle 19,30.

"Per i più piccolini si riparte a metà settembre - spiegano i vertici dello Stade - e presto potremo organizzare l'open day 2020, durante il quale si potrà provare e conoscere il rugby tutto il mese di settembre e ottobre, gratuitamente".