Ciclismo: Alla XX Gran Paradiso Bike iscritti Leonardo Paez e Alexej Medveded

Oltre ad essere una tra le poche granfondo organizzate quest’anno in Italia, la alla XX GPB, gara di Cogne avrà ai nastri di partenza il gotha del fuoristradismo nazionale e internazionale.

Due nomi su tutti: il colombiano Leonardo Paez , Campione del Mondo Marathon in carica, e il russo Alexej Medvedev, Campione Europeo Marathon nel 2018.

Sono già trecento gli iscritti e gli organiz - zatori si augurano che, viste le incorag - gianti previsioni meteo per la giornata di domenica, il numero dei bikers presenti possa aumentare (sarà possibile iscriversi anche direttamente all’ufficio gara da sabato pomeriggio alle 15 e sino a domenica mattina alle 9). Tra di essi, come anticipato, ci sarà anche il gotha del movimento italiano con al via alcuni dei team più prestigiosi (Soudal, KTM Alchemist, Wilier Force, Silmax Racing Team, Lapierre Trentino, Rdr Factory Team) a contendersi le prime posizioni.