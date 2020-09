Calcio: Serie D, Coppa Italia rinviata alla stagione 2021/22

Il PDHAE sperava di esordire nel torneo ancor prima che in campionato, ma dovrà attendere. La Coppa Italia di serie D è stata infatti rinviata alla stagione 2021/2022.

La decisione della Lega Nazionale Dilettanti-LND è scaturita dalla necessità di attendere gli esiti dei procedimenti presso la giustizia sportiva che definiranno nei prossimi giorni la composizione degli organici professionistici e di conseguenza della Serie D.

Il Dipartimento Interregionale della LND ha così disposto il rinvio della competizione per garantire l’ottimale svolgimento del campionato, il cui inizio è confermato per domenica 27 settembre, anche in ragione delle nuove norme sanitarie previste per l’organizzazione delle gare.