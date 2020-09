VIA ALLA VOTAZIONE PER L'ATLETA DEL SECOLO FISI. LA PROCLAMAZIONE IL 6 OTTOBRE

La Federazione Italiana Sport Invernali si appresta a festeggiare l'importante traguardo dei 100 anni dalla sua nascita e si appresta ad eleggere l'atleta (in gara solo gli atleti viventi) che in questo secolo di vita ha scritto le pagine più belle degli sport invernali fra le quindici discipline appartenenti alla nostra Federazione. Un gioco che vede coinvolti 32 nomi schierati in un tabellone tennistico, il cui vincitore verrà votato settimanalmente dagli appassionati lettori di www.fisi.org e www.gazzetta.it, fino alla proclamazione di martedì 6 ottobre. Di seguito il tabellone con le sfide di primo turno.



Ed ecco il link dal quale si può votare: ATLETA DEL SECOLO FISI - VOTAZIONE



TABELLONE ATLETA DEL SECOLO

Alberto Tomba/Alessandro Pittin

Michela Moioli /Antonio Tartaglia

Kristian Ghedina/Pieralberto Carrara

Dominik Paris/Marco Albarello

Federica Brignone/Dominik Windisch

Isolde Kostner/Silvio Fauner

Federico Pellegrino/Roland Fischnaller

Sofia Goggia/Paul Hildgartner



Piero Gros/Silvia Marciandi

Maurilio De Zolt/Christoph Innerhofer

Manuela Di Centa/Gerda Weissensteiner

Gabriella Paruzzi /Dorothea Wierer

Deborah Compagnoni/Franco Nones

Giorgio Di Centa/Armin Zoeggeler

Stefania Belmondo/Roberto Cecon

Gustav Thoeni/Guenther Huber