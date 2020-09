Cicslimo: Boom boom di Ackermann

Pascal Ackermann (Bora - Hansgrohe) si dimostra ancora una volta il velocista più forte alla Tirreno-Adriatico EOLO, battendo Fernando Gaviria Rendon (UAE Team Emirates) anche nella seconda frazione della Corsa dei Due Mari con Rick Zabel (Israel Start - Up Nation) che ha chiuso terzo nella volata di Follonica. Con questo successo il corridore tedesco consolida il primato in Classifica Generale.

RISULTATO FINALE

1 - Pascal Ackermann (Bora - Hansgrohe) in 5h01'53", media 39,949 km/h

2 - Fernando Gaviria Rendon (UAE Team Emirates) s.t.

3 - Rick Zabel (Israel Start - Up Nation) ​ s.t.



CLASSIFICA GENERALE

1 - Pascal Ackermann (Bora - Hansgrohe)

2 - Fernando Gaviria Rendon (UAE Team Emirates) a 8"

3 - Magnus Cort Nielsen (EF Pro Cycling) a 16"

LE MAGLIE

Maglia Azzurra , leader della classifica generale, sponsorizzata da Gazprom - Pascal Ackermann (Bora - Hansgrohe)

, leader della classifica generale, sponsorizzata da Gazprom - Maglia Arancio , leader della classifica a punti, sponsorizzata da Sportful - Pascal Ackermann (Bora - Hansgrohe), domani indossata da Fernando Gaviria Rendon (UAE Team Emirates)

, leader della classifica a punti, sponsorizzata da Sportful - domani indossata da Fernando Gaviria Rendon (UAE Team Emirates) Maglia Verde , leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Enel - Nathan Haas (Cofidis)

, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Enel - Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Sara Assicurazioni - Nicola Bagioli (Androni Giocattoli - Sidermec)

STATISTICHE

Seconda vittoria alla Tirreno-Adriatico EOLO per Pascal Ackermann. Per trovare un altro atleta con due vittorie consecutive nella stessa edizione dobbiamo andare indietro al 2014, quando Contador vinse la 4^ e la 5^.

20^ vittoria di tappa tedesca alla Tirreno-Adriatico EOLO: raggiunta la Svizzera al 5° posto di tutti i tempi. L’Italia conduce con 154 vittorie.

Pascal Ackermann è il secondo tedesco a vincere due tappe consecutive alla Tirreno-Adriatico EOLO dopo Erik Zabel, vincitore della 7^ ed 8^ tappa nel 1998.

DATI MONITORATI OGGI

I dati forniti da Velon raccontano la tappa attraverso dati dispositivi per il monitoraggio in tempo reale. I dati sono disponibili a questo link.



CONFERENZA STAMPA

Il vincitore di tappa e Maglia Azzurra Pascal Ackermann, ha dichiarato: "Sono davvero molto contento della mia prestazione degli ultimi due giorni e di questi successi. La volata di oggi è stata diversa da quella di ieri, più nervosa e con più curve nel finale. Ho cercato di controllare e non lanciare lo sprint troppo presto, sono rimasto coperto e poi sono partito con una progressione che è stata comunque lunga. Le prossime tappe sono troppo dure per me ma sabato (Tappa 6) sarò pronto e proverò ad ottenere un altro successo".



Il secondo classificato Fernando Gaviria: "Puntiamo sempre alla vittoria ma non possiamo dirci delusi da un altro 2° posto. La forma è buona e abbiamo ancora altre opportunità per provarci. I prossimi giorni saranno più duri con tante salite ma spero di poterci provare ancora Sabato".



La Maglia Verde, Nathan Haas ha dichiarato: "Sono sorpreso di avere ancora la Maglia in tutta onestà. Non ero sicuro di poterla conservare un altro giorno e sono molto contento di vestirla anche domani. Non mi faccio illusioni, una volta che arrivenno le prime salite gli scalatori me la leveranno ma per il momento sono felice di indossarla per un altro giorno".



La Maglia Bianca Nicola Bagioli ha detto: "La squadra voleva essere presente nella fuga, così ci ho provato con gli altri attaccanti. Ho fatto la volata per lo sprint intermedio prendendo sia i punti che i secondi di abbuono che mi hanno portato ad indossare questa Maglia Bianca: è stata una buona giornata."





LA TAPPA DI DOMANI



Tappa n. 3 – Follonica – Saturnia (217km)

Tappa molto lunga e ondulata. Si attraversa il Grossetano per svoltare nell’entroterra a Capalbio. Si scala una prima volta il Muro di Poggio Murella (pendenze fino al 20%) per passare vicino a Saturnia e toccando Sovana, Sorano e Pitigliano ritornare una seconda volta a scalare il Muro di poggio Murella dalla cui cima mancheranno meno di 9 km all’arrivo.



Ultimi km

Ultimi chilometri per la prima parte in discesa e quindi sempre a salire fino all’arrivo con pendenze attorno al 6/7. Linea di arrivo su rettilineo in asfalto larga 7 m.