Golf: All'Arsanières trionfa Lorenzo Bottoglia

E' l'aostano Lorenzo Bottoglia il vincitore del 'Trofeo la Valdotaine' disputato domenica 6 settembre sul green del Golf Club Aosta Arsanières.

Si è trattato di una gara su 18 buche individuale Stableford su due categorie; come per ogni edizione, ottimi premi messi in palio dallo sponsor.

In Prima categoria ha vinto Réné Savoye su Domenico Scopacasa e Renato Rollet; in seconda Tomas Zieba si è imposto su Raffaele Napoli e Annamaria Berlier. Tra le Ladies, primo posto per Marinella Bellinvia, miglior Senior Piergiorgio Gagliardi.