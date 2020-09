Ciclismo: Tricolore amaro per Balestrini, Cerrato e Agostinacchio

Non una buona giornata per i tre valdostani che, ieri, a Montegrotto Terme (Padova) erano schierati alla partenza dei Campionati italiani Juniores su Strada. Percorso che si sviluppava su nove giri da 15 km, che presentava due salite e, una di queste, maggiormente impegnativa. Al termine della prima tornata è costretto a fermarsi per male alle gambe Matteo Cerrato (Vigor Cycling Team); stessa sorte per Matteo Balestrini (Vigor Cycling Team), anche lui con problemi ‘di gamba’ dopo una settimana tribolata e alle prese con condizioni di salute precaria.

Sempre al terzo giro costretto ad alzare bandiera bianca anche Filippo Agostinacchio (Scott Italia Libarna), quando viaggiava nelle prime posizioni del gruppo, è stato toccato da dietro: catena saltata e, alla ripartenza, non è riuscito a chiudere il ‘buco’ e rientrare in gruppo.