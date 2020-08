Sport invernali: Cinque borse di studio messe in palio dal Comitato Asiva

Sono al merito sportivo e scolastico della stagione agonistica 2019/2020 le cinque borse di studio messe in palio dal Comitato Asiva per gli studenti/atleti che frequentano le classi terza, quarta e quinta delle scuole secondarie di secondo grado.

Le cinque borse di studio di 700 euro – una per ogni disciplina: Sci alpino, Fondo, Biathlon, Snowboard, Scialpinismo – saranno assegnate agli atleti tesserati Fisi e appartenenti alle categorie giovanili che abbiano conseguito risultati agonistici di rilievo e abbiano ottenuto la promozione negli istituti scolastici, pubblici o privati nell’anno 2019/2020.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire nella sede del Comitato Asiva, in via Grand Eyvia 59, entro il 5 ottobre 2020. La modulistica è scaricabile sul sito www.asiva.it, nella sezione ‘news’, all’indirizzo www.asiva.it/borse-studio-comitato-valdostano-fisi.html

Ed' è convocata per martedì 1 settembre, nella nuova sede del Comitato in via Grand Eyvia 59 ad Aosta, la 15esima riunione del Direttivo Asiva, con sette punti all’ordine del giorno.