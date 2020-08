Atletica: Seyni Faye agli Assoluti di Padova

L'Atletica Cogne scende in campo oggi sabato 29 agosto alle 17,40 nello Stadio Colbachini di Padona dove sono in corso i Campionati assoluti di atletica leggera. La Valle d'Aosta è rappresentata oggi dal velocista e ostacolista dei 110 metri Seyni Faye, in gara nelle batterie di qualifica al cospetto dei maggiori specialisti nazionali 60-100 metri come Perini, Fofana, Dal Molin e Montini.La gara è in diretta su RaiSport e sui canali sportivi web in streaming.

A Padova per la Valle sono presenti sette individualisti e due staffette. otto atleti sono tesserati per la Calvesi di Aosta, uno per la Cogne Aosta e due, in prestito dal PontDonnas, sono in forza all’Atletica Firenze Marathon.