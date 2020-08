Atletica: Assoluti Padova, Seyini Faye della Cogne Aosta primo escluso dalla finale

Non è bastato il nuovo primato personale a Seyni Faye per entrare nella finale a otto dei Campionati italiani dei 110 ostacoli disputati oggi sabato 29 agosto agli Assoluti di Padova.



Nella batteria vinta dal campione uscente Hassane Fofana con 14"22, l'atleta della Cogne Aosta taglia per quinto il traguardo, con il nuovo PB di 14"61, a soli 9/100 dall'ultimo tempo di ripescaggio.



Bella esperienza e ulteriore tappa di crescita in vista dei campionati della categoria promesse, in programma a Grosseto dal 18 al 20 settembre.