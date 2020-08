Trail: A Crisolo (Cn) domenica è tempo di Tour Monviso Race

Dopo sette edizioni nello splendore di giornate meteorologicamente perfette domenica 30 agosto al mattino saranno le” Stelle” abrillare sui 23 km del tracciato di gara comprendenti 1800 metri di dislivello. In ordine alfabetico: Bonnet Daniela, Compagnoni Elisa, Desco Elisa, Ghelfi Francesca, Magro Eufemia, Murigi Lucy Wambui e Rota Daniela per la gara femminile; Bert Paolo, Bertini Simone, Dematteis Martin,Garnier Claudio per quella maschile!

Il pronostico vorrebbe la vittoria di uno di questi “Top” ma l’esperienza insegna che tra i 356 partentipotrebbe al fine ambire alle prime posizioni qualcuno fuori elenco. L’esperienza del Tour Monviso si riproporrà nel 2021 con vesti completamente rinnovate sotto la regia diTerres Monviso che darà corpo al sogno delle 100 Miglia implementate da due prove più brevi: un “nuovo”Tour Monviso ed il Monviso Vertical Race.

Partenza a cronometro dalle ore 8 dal Salone delle Guide di Crissolo nel pieno rispetto di un rigidoprotocollo anti Covid benedetto dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera e la supervisione di GrazianoGiordanengo.

Crissolo, Pian del Re, Rifugio Vitale Giacoletti, Lago Chiaretto, Rifugio Quintino Sella, Crissolo il tracciato che ha subito una leggera modifica presso il Lago Chiaretto causa le frane che interessano la parete nord est delMonviso.

Previsto l’arrivo dei primi atleti verso le ore 10,45 anche se i vincitori potranno essere ufficializzati solo con l’arrivo dell’ultimo atleta e alla scadenza del tempo massimo intorno alle ore 14,30. A seguire la frugale premiazione in linea con il citato protocollo.