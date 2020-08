Fondo: Controllo ecografico soddisfacente, Pellegrino prosegue riabilitazione verso il recupero fisico

Prosegue senza intoppi il periodo riabilitativo di Federico Pellegrino, che si è sottoposto come da programma della Commissione Medica FISI ad un'ecografia presso l'ospedaleveronese di Negrar di Valpolicella (Vr).

La cicatrizzazione del vicecampione olimpico di PyeongChang 2018, reduce da una lesione del bicipite femorale della gamba destra, sta guarendo con i tempi previsti, per cui Federico potrà proseguire le proprie sedute di fisioterapia e in piscina, a cui si aggiungerà questa settimana un ulteriore lavoro sui rulli, con l'obiettivo di tornare ad un grado di competitività in tempo per l'esordio in Coppa del mondo, previsto dal 27 al 29 novembre a Ruka con sprint in tecnica classica, 15 km in tecnica classica e pursuit in tecnica libera sempre sui 15 km.