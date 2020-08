TOR IN GAMBA: Sull' sull’Alta Via 1 e 2 della Valle d’Aosta per atleti amputati

Il Tor in Gamba dell’anno zero è un viaggio prima di tutto con se stessi. Le nove squadre con accompagnatori al seguito si alterneranno nelle varie sezioni del tracciato assicurando ritmo e velocità di percorrenza necessari per completare il percorso nel tempo previsto.

Le trenta tappe del Tor ripercorrono il tracciato già utilizzato al Tor des Géants. Si partirà da Courmayeur – Piazza Brocherel – alle 9 del mattino di sabato 12 settembre e la prima frazione assicura già 1.411 metri di dislivello positivi e 578 negativi nei 12 chilometri di sviluppo. La tappa regina di Tor in Gamba è la numero 8. Il menu prevede 1.624 metri di dislivello positivo e 1.697 negativi per coprire la distanza di 24,5 chilometri che separano Eaux Rousse, nella Valsavarenche, da Cogne.

"Abbiamo studiato le tappe – dice Sergio Enrico, tracciatore del percorso – a misura dei nove atleti amputati che saranno al via. Ma non basta. Ognuno di loro presenta caratteristiche fisiche differenti a seconda dei diversi handicap fisici. L’idea della staffetta nasce dal rispetto delle capacità di ogni atleta che sarà impegnato nell’evento".

Alcuni di loro percorreranno tratti più lunghi, altri più brevi, alcuni cammineranno in salita, altri in discesa. I trailer saranno impegnati giorno e notte coprendo, a turno con cambi di staffetta in luoghi messia punto dall’organizzazione, quattro tappe nell’arco delle 24 ore.

La base vita del Tor sarà a Villeneuve, presso l’Hotel des Roses, dove gli atleti troveranno massaggiatori pronti a prendersi cura dei loroi muscoli, pasti caldi, docce e camere dove riposarsi.

L’arrivo di Tor in Gamba è previsto nella mattinata di sabato 19 settembre sempre a Courmayeur.

Sul sito del Tor https://www.toringamba.it/il-percorso.html le singole frazioni sono tutte dettagliate.

Allapagina Fb https://www.facebook.com/Team3gambeinspalla e sul profilo Instagram https://www.instagram.com/toringamba/?hl=it.

L'attesa sta crescendo per la pubblicazione delle prime tappe del percorso con tanto di profilo planimetrico e altimetria della frazione.

Tor in Gamba è solo all’inizio del proprio cammino.