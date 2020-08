Rally: Simone Goldoni, 'Bene le ultime gare, con Eric Macori ottima intesa'

"L’obiettivo stagionale è quello di percorrere più chilometri possibili e capire se le nuove evoluzioni porteranno ad un effettivo miglioramento, confermato poi dai tempi in gara": E' il commento del rallysta valdostano Simone Goldoni dopo le belle prestazioni ai Rally del Ciocco e Roma Capitale con Eric Macori navigatore.

"Viste comunque le prestazioni nei precedenti appuntamenti - prosegue Goldoni - abbiamo cercato di raccogliere anche qualche punto per il Campionato Italiano R1, ed era quindi d’obbligo partire decisi sin dalle prime prove cronometrate visto il chilometraggio piuttosto limitato a causa delle regole Covid-19. Una volta presa la mano con le nuove evoluzioni, Eric ed io abbiamo cercato di alzare il passo ottenendo in diverse prove speciali i migliori tempi di classe R1, siamo quindi molto felici per il risultato ottenuto e per le prestazioni della Swift Hybrid considerando che al momento la vettura è ancora agli inizi della sua evoluzione e ci aspettiamo una ulteriore crescita in futuro con gli aggiornamenti previsti del Team".