Sci alpino: Le donne di Coppa del mondo lavorano sodo a Cervinia

Secondo giorno sotto il sole sul ghiacciaio di Plateau Rosà a Cervinia per le squadre femminili Elite e polivalenti di Coppa del mondo. In programma per le velociste (Nicole Delago, Nadia Delago, Laura Pirovano, Verena Gasslitter, Elena Curtoni e Francesca Marsaglia) una serie di giri in supergigante di circa 1'10", mentre il trio composto da Marta Bassino, Federica Brignone e Sofia Goggia (a cui si è aggiunta per l'occasione Roberta Melesi) si è dedicato con profitto a gigante e slalom, cosa che dovrebbe essere ripetuta nella giornta di sabato e domenica, prima di passare a tre giorni di velocità.



"Da ieri per le nostre squadre è cominciato l'inverno - spiega il direttore tecnico Gianluca Rulfi, da questo raduno il nostro programma prevede solamente brevi pause rigenerative fra un allenaento e l'altro fino alla fine della stagione. E' venuta lora di dare continuità sugi sci, finalizzare il lavoro atletico cominciato nei mesi scorsi e compatibilmente con le condizioni non invernali, finalizzare la preparazione per la Coppa del mondo. I cambiamenti di calendario apportati dalla Fis in relazione alla situazione del Covid-19 sono stati assorbiti senza particolari problemi dalle ragazze, che sono ben coscie di doversi adattare a questa situazione che si potrebbe ulteriormente modificare nel corso dell'anno".



Sulle piste al confine tra Val d'Aosta e Svizzera sono impegnati anche i velocisti di Alberto Ghidoni, con Christof Innerhofer, Mattia Casse, Matteo Marsaglia, Emanuele Buzzi, Florian Schieder e Guglielmo Bosca, i quali si sono cimentati fra le porte larghe del gigante.