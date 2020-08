Calcio: Il Covid incombe ancora, sempre più lontano il ritorno dei tifosi negli stadi

Una foto come quella pubblicata a corredo di questo articolo potrebbe rimanere un ricordo ancora per lungo tempo. La curva dei contagi da Covid-19 ha ripreso inesorabilmente a salire, così come il numero di ricoverati; è aumentato anche il numero dei malati in terapia intensiva ed ecco lo stop al sogno di un ritorno allo stadio per il mese di settembre: "Quando si tornerà allo stadio? Dipende dalla circolazione del virus - ha spiegato Walter Ricciardi, consigliere del ministero della Salute - se la controlliamo possiamo pensare di riaprire le manifestazioni di massa in una maniera controllata, ma con questi numeri non lo possiamo ancora fare. Le partite di calcio, inoltre, si possono svolgere solo senza pubblico".

Parole che non arrivano certo a sorpresa, in un momento in cui si mette in dubbio persino la ripartenza delle scuole. Il virus, però, non può vincere, altrimenti si rischia la morte di tutto il sistema. Sarà necessario imparare un modo diverso di tifare, prima o dopo un ritorno allo stadio con presenze contingentate. Anche a costo di chiudere le curve se non verranno rispettati gli standard di sicurezza richiesti e se è vero che diversi rappresentanti delle varie tifoserie organizzate hanno già fatto sapere che non torneranno allo stadio nel caso in cui sia reso obbligatorio rimanere seduti e tifare a distanza l'uno dall'altro.

La speranza è che si trovi un modo per far convivere la paura dei contagi alla possibilità di assistere alle partite in sicurezza, distanti quanto basta, ma uniti. E gli calciofili sono tutti d'accordo: meglio un pubblico a metà, che uno stadio senza pubblico.