Calcio: In Valle d'Aosta raduno arbitri Piemonte Valle d'Aosta

Gra colpo di Ugo Navillod, presidente della sezione arbitri di Aosta. La Valle d'Aosta sarà tra la fine di agosto e i primi di settembre al centro del mondo del calcio dilettantistico.

Infatti, per tre weekend diventerà la sede del raduno AIA regionale del Piemonte e Valle d’Aosta. Il Comitato Regionale Arbitri, tra le tante località candidate ad accogliere il raduno Regionale, ha scelto la calma, il fresco e gli spazi della Valllée.

Per i raduni, che si terranno nello specifico nel comune di Donnas, sono stati convocati arbitri ed assistenti arbitrali di Eccellenza, Promozione, 1° Categoria, oltre all'intero organico di serie C1 e C2 di Calcio a 5 ed i rispettivi osservatori.

"Preziosa - sottolinea il presidente degli arbitri valdostani, Ugo Navillod - è stata la sinergia tra le Amministrazioni comunali di Donnas e di Pont Saint Martin, il Comitato Arbitri e la Sezione di Aosta dell'Associazione Italiana Arbitri, per consentire l'organizzazione di un evento che porterà in Valle centinaia di giovani, scaglionati in piccoli gruppi nel rispetto delle disposizioni di legge e dei protocolli federali".

Grazie alla disponibilità ed alla sensibilità delle istituzioni locali, le quali hanno messo a disposizione l'impianto sportivo Crestella e il salone polivalente Bec Renon, sarà possibile dunque svolgere in sicurezza l'aggiornamento previsto rispettando tutte le norme vigenti. Durante le mattinate di lavoro i convocati si troveranno all'interno del salone Bec Renon, ove verranno svolte le riunioni e saranno somministrati i quiz per verificare la conoscenza del regolamento, nel pomeriggio invece gli arbitri indosseranno le scarpe da corsa e si sposteranno sul campo in erba del Crestella per affrontare i test atletici.