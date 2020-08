Volley: Serie D, L'Olimpia vuole ripartire da Michel Arbaney

Fabio Mastrolorenzi, ppresidente dell'Olimpia Grand Combin impegnata nel campionato di serie D di volley vuole il classe 1984 Michel Arbaney nuovo allenatore della squadra. La società ha avviato una trattativa con l'ex martello il cui indimenticato papà Roberto fu presidente della stessa Olimpia nonchè giocatore. Anche Michel ha giocato nella formazione del Grand Combin conquistando due promozioni in serie B2.

Unico vero 'ostacolo' per Mastrolorenzi è il beach volley, ovvero l'ultima grande passione di Michel Arbaney, per la quale l'atleta sta investendo molto del suo tempo. Un'attività che potrebbe rendere incompatibile gli impegni di coach con quelli di atleta, ma in casa Olimpia sperano ancora.