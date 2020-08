Skiroll: Menù valdostano impegnativo per nazionale in raduno

In Valle d’Aosta si sta svolgendo il terzo raduno della Nazionale di Skiroll, gli atleti ed i tecnici sono arrivati lunedì 17 agosto e termineranno i lavori sabato 22 agosto. Il direttore Tecnico Michel Rainer ha convocato Jacopo Giardina, Emanuele Becchis, Michele Valerio, Luca Curti, Gianmarco Gatti, Giulia Cozzi, Elisa Sordello, Sabrina Borettaz e le sorelle Lisa ed Anna Bolzan; coordinati dai tecnici Emanuele Sbabo, Solange Chabloz, Marco Ripamonti, Anna Rosa ed il fisioterapista Antonio Giulio Ruggiero. La squadra alloggia presso l'Hotel Relais Duberger, presso Gressan. La squadra ha ricevuto il saluto del vice sindaco di Gressan Massimo Fiabene, soddisfatto di avere una nazionale FISI sul suo territorio.



L’allenatore responsabile Emanuele Sbabo è soddisfatto e sintetizza l’andamento del raduno: "Nei giorni scorsi abbiamo fatto la salita di Pila, quasi 20 km, poi siamo andati in pista a Rapy, il percorso aveva ospitato la staffetta dei Mondiali del 2002. Sono stati con noi i ragazzi del Comitato Asiva, sotto la guida del tecnico Manuel Tovagliari, con loro abbiamo fatto un veloce, con un prologo ed un inseguimento con ruote veloci. È andato tutto molto bene, anche i nostri hanno avuto modo di confrontarsi e di gareggiare attraverso questa simulazione.

Oggi è la volta della camminata in montagna, la meta prevista è la Becca di Nona che, con i suoi 3142 metri, daranno la possibilità di avere una visuale a 360° su tutta la Valle d’Aosta. Venerdì abbiamo previsto un altro test a cronometro in salita in tecnica classica, per capire come procede la preparazione. Sabato chiudiamo il raduno con un allenamento sulla pista di skiroll di Bionaz. Sono soddisfatto perché abbiamo fatto molta qualità e molti allenamenti diversificati. Inoltre sono previste prove sprint con Michele Valerio ed Emanuele Becchis, dove utilizziamo il cancelletto in partenza per simulare le qualifiche di Coppa del Mondo".