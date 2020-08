Ciclismo: Stage per Allievi e Esordienti della mountain bike a La Thuile

Con il calendario agonistico dell’attività giovanile ridotto all’osso a causa della pandemia, il Comitato valdostano della Federazione ciclistica italiana ha organizzato uno stage per le categorie Esordienti e Allievi maschili, ieri, a La Thuile, un raduno di una giornata guidato dai tecnici Enrico Martello e Roberto Aresca.

“Abbiamo organizzato lo stage – commenta Francesca Pellizzer, presidente Fci della Valle d’Aosta – per offrire ai ragazzi l’opportunità di poter trascorrere una giornata con i tecnici, Roberto Aresca – responsabile della Rappresentativa valdostana Xco - e Enrico Martello - stretto collaboratore del commissario tecnico delle nazionali azzurre, Mirko Celestino. Era doveroso per il Comitato valdostano – in una stagione con le gare di Coppa Italia in numero ridotto - organizzare questo raduno per offrire ai ragazzi un giorno di allenamento dedicato alla tecnica e per acquisire nuove nozioni ma, anche e soprattutto, per ‘fare gruppo’ e rafforzare legami. E la collaborazione dei due tecnici per certo è un valore aggiunto per l’attività del Comitato rivolte a queste due categorie”.

“È stato un gran bel momento – spiega Enrico Martello -; abbiamo lavorato molto bene su differenti tecniche ed è stata una giornata di allenamento molto intensa. Sinceramente ho trovato un livello dei ragazzi alto, e grande è stato l’impegno profuso dai quindici atleti che hanno partecipato al raduno. Per poter prendere parte allo stage ho dovuto chiedere il nullaosta alla Federazione, che ha accolto entusiasticamente l’iniziativa del Comitato valdostano. In una stagione così particolare e così difficile, i vertici della Fci hanno elogiato l’idea di organizzare un raduno; in questi tempi abbiamo notato che tutti si muovono con molta cautela, e molto spesso preferiscono organizzare nulla e lasciare che le cose cadano nell’oblio. Abbiamo deciso di spezzare lo stage in due tranche: ieri, le categorie maschili; venerdì 28 agosto, a Pila, saremo al lavoro con Allievi e Esordienti Donne”.

Strada

Ancora un risultato nelle migliori dieci, in un'altra gara conclusa in volata per Sylvie Truc, impegnata domenica a Massa Finatese (Modena). Nel primo Gp/Bper di San Felice, corsa su strada di 66 km, fuga di dodici atlete, che si disputano la vittoria in volata. In 1h 36'1'”, alla media di 41,171 km/h, a imporsi è Alessia Patuelli (Breganze Millenium), che ha la meglio su Alice Palazzi (Awc General System) e Cristina Tonelli (Team Pink). Conclude in nona posizione Sylvie Truc. Nella stessa gara Juniores al maschile, ieri, costretto al ritiro per disturbi allo stomaco Matteo Balestrini (Vigor Cycling Team).

Due gare su Strada molto impegnative, sabato 22 e domenica 23, in Friuli Venezia Giulia, alle quali prenderanno parte Matteo Balestrini e Matteo Cerrato (Vigor Cycling).