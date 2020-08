Calcio: Ecc/A; l'Aygreville torna in campo per il primo allenamento

Dopo due mesi di sosta di qualunque attività e tre di training in totale isolamento in palestra o a casa propria, i giocatori dell'Aygreville hanno ripreso martedì 18 agosto l'allenamento collettivo in campo in prepazione della stagione di Eccellenza 2020/2021.

"Grande entusiasmo nel gruppo - commenta Nunzio Santoro, direttore generale della società calcistica di patron Zoppo - a dimostrazione che i ragazzi hanno voglia di ricominciare a giocare e di farlo nel migliore dei modi, con la giusta preparazione. Abbiamo una tabella di marcia intensa e nessuno si è tirato indietro".

L'Aygreville giocherà in casa la prima partita della stagione in Coppa Italia, il 13 settembre contro La Biellese. In campionato, le Aquile sono state ancora inserite nel girone A che da 16 passa a 18 squadre.