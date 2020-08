Bocce: Italiani Under 25, la B.V. Helvetia mira al podio

"Vedere i tuoi ragazzi sul podio più alto in un torneo internazionale contro Nazionali come Francia, Croazia, Slovenia, Monaco, Montenegro ovvero il meglio che ci sia in Europa..è una gioia che non ha prezzo".

Così Amilcare Giopp, presidente della società bocciofila Bassa Valle Helvetia, ricorda il successo mondiale del 'suo' Under 15 al Torneo Internazionale nel 2018 ed è con queste immagini stampate nel cuore e nella mente che l'infaticabile promotore della disciplina delle bocce tra i giovani sta preparando la selezione di giovanissimi valdostani che, sabato 29 e domenica 30 agosto, parteciperà al Campionati Italiani di società Under 15- Memorial Marino Varutti, organizzati al bocciodromo di Fagagna (Udine) dalla locale società Quadrifoglio.

Il Campionato di società Under 15 nacque 30 anni fa proprio sui campi di Fagagna, dove per la prima edizione svettarono i ragazzi cuneesi del Bra, alcuni dei quali oggi allenano i nuovi, temibili Under 15. "Si va in Friuli per conquistare un podio e ci si preparara per questo obiettivo", assicura Giopp.