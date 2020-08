Riprenderà sabato 29 agosto il campionato di palet, fermo da marzo per lo stop coronavirus. Lo ha reso noto l’Associachon Valdotena Joua di Palet presieduta da Roberto Vuillermoz. Il primo appuntamento prevede un individuale a Nus (categoria A), a Valtournenche (categoria B) dove scenderanno in campo anche gli Juniores a Maen e a Verrayes (categoria C).

Martedì 18 agosto, riunione del direttivo dello tsan per valutare la data autunnale della ripresa delle competizioni.