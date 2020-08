Tiro a volo: Stefania Oliva vince i Mondiali a squadre

Medaglio d'oro prestigiosa per la valdostana di Sarre Stefania Oliva, conquistata con pieno merito nella prova a squadre ai Campionati del Mondo di Tiro a volo, specialità fossa universale. Stefania era in squadra con Bianca Revello ed Eugenia Valente, formazione che ha conquistato 526 punti, 171 totalizzati dall'atleta valdostana, che peraltro era dal 2011 che non partecipava a competizioni ufficiali.

Nella prova individuale, Stefania Oliva ha conquistato il quinto posto per un medagliere tutto azzurro: sul podio sono salite Bianca Revello, Giulia Pintor e Roberta Pelosi.