Ciclismo: Granpiemonte, sfida tra le colline delle langhe

Annunciati gli iscritti del 104^ GranPiemonte presented by EOLO, organizzato da RCS Sport in collaborazione con la Regione Piemonte, in programma domani, mercoledì 12 agosto. Tanti i grandi nomi del mondo del ciclismo professionistico internazionale che si sfideranno tra le splendide colline delle Langhe, lungo un percorso molto impegnativo che anticipa di qualche giorno Il Lombardia presented by UBI Banca.

Al via 18 squadre di 7 corridori ciascuna (11 UCI WorldTeams e 7 wild card, inclusa la Nazionale Italiana) con Mathieu van der Poel, Giulio Ciccone, Gianluca Brambilla, Ivan Ramiro Sosa, Filippo Ganna, Gianni Moscon, Fabio Aru, Valerio Conti, Diego Ulissi, George Bennett, Davide Ballerini, Ion Izaguirre, Michael Albasini, Alessandro De Marchi, Simon Geschke, Andrea Pasqualon, Danny Van Poppel e Giovanni Visconti solo per citarne alcuni.



Al via anche Vincenzo Nibali che, rispetto ai suoi programmi originari, correrà in sostituzione del fratello Antonio.



GRANPIEMONTE presented by EOLO (12 agosto) – 11 UCI WorldTeams e 7 wild card (18 squadre di 7 corridori ciascuna)

UCI WORLDTEAMS – 11

ASTANA PRO TEAM (KAZ)

CCC TEAM (POL)

DECEUNINCK – QUICK-STEP (BEL)

ISRAEL START-UP NATION (ISR)

MITCHELTON – SCOTT (AUS)

MOVISTAR TEAM (ESP)

NTT PRO CYCLING TEAM (RSA)

TEAM INEOS (GBR)

TEAM JUMBO – VISMA (NED)

TREK – SEGAFREDO (USA)

UAE TEAM EMIRATES (UAE)

WILD CARD – 7