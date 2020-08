Cross country: Coppa Italia, bene Polo ed E. Grimod a Pergine in Trentino

Prima tappa della Coppa Italia giovanile di Cross country, ieri, a Pergine Valsugana (Trento), da dove arrivano dei buoni risultati, con Emilie Polo e Etienne Grimod, che terminano non distanti dal podio.

Negli Allievi primo anno femminile, quinta posizione di Emilie Polo (VC Courmayeur MB; 51'29”) e nona di Nicole Truc (Cicli Lucchini; 55'24”), nella gara vinta da Valentina Corvi (Melavì; 48'50”). Nella competizione maschile, quinto posto di Etienne Grimod (Xco Project; 46'37”) e successo che va a Federico Bartolini (Team Siena Bike; 43'50”). In 16' posizione Gabriel Borre (Cicli Lucchini; 49'42”); 21' Stefano Gerbaz (Cicli Lucchini; 50'32”); 23' Simone Bettarelli (Vc Courmayeur MB; 51'02”).

Negli Allievi secondo anno femminile, vittoria dell'altoatesina Sophie Auer (47'37”). In 20' e 21' posizione la coppia del Vc Courmayeur MB, Elisa Rosset (56'43”) e Annie Barailler (57'50”).

Negli Esordienti secondo anno femminile, successo di Anna Auer (St. Lorenzen; 33'01”), con 12' posizione di Emilie Bionaz (Cicli Lucchini; 37'45”). Al maschile, successo di Luca Fregata (Focus; 31'56”). Al 27' posto Giuseppe Abbate (Xco Project; 36'04”); 45' Gilles Del Degan (Cicli Lucchini; 37'57”); 60' Michel Perron (Orange Bike Team; 39'25”); 77' Andrea Brunier (Orange Bike Team; 40'46”); 99' Enea Allegri (Cicli Lucchini; 43'40”); 103' Fabio Restano (Orange Bike Team; 44'42”).

Negli Esordienti primo anno femminile, gradino alto del podio per Elia Ferri (Olimpia Valdarnese; 33'33”). In 11' posizione Sofia Guichardaz (Xco Project; 39'35£); 16' Miriana Bee (Xco Project; 41'11”). In campo maschile, a imporsi è Achille Pozzi (Le Marmotte; 34'02”). All'11' posto Thierry Philippot (Gs Lupi Valle d'Aosta; 36'22”); 15' Mathieu Grimod (Xco Project; 37'07”); 35' Kristian Blanc (Xco Project; 40'39”); 72' Gregor Empereur (Gs Lupi; 45'25”); 110' Andrea Gotta (Gs Lupi; 54'41”).