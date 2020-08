Ciclismo: Pesse, Challancin e Siffredi in evidenza all'Alpe d'Huez

Under 23 e Juniores valdostani ad affrontare una trasferta in Val d'Isère (Francia), per la 'prima' della Coupe de France Vtt, gara di ottimo livello tecnico, con Nicole Pesse, Giulia Challancin e Matteo Siffredi buoni protagonisti.

Negli Elite/Under 23, Andreas Vittone (Ktm Protek Dama), non al meglio delle condizioni fisiche per problemi intestinali, conclude in 40' posizione assoluta, 15' Under 23, con il crono di 1h 39'20”, nella gara vinta dall'olandese Milan Vader (1h 28'21”). Al femminile, successo della transalpina Léna Gerault, con 55' Camilla De Pieri (Bici Camogli).

Nelle Juniores Donne buona prova, sesta, di Nicole Pesse (Rdr Italia Factory; 1h 06'20”) e, ottava, Giulia Challancin (Scott Italia Libarna; 1h 06'55”), con gradino alto del podio che va alla francese Lina Burquier (1h 03'53”). Nella gara al maschile, vittoria del francese Mathis Guay (1h 05'12”), e ottimo quinto posto per Matteo Siffredi (Scott Italia Libarna; 1h 08'53”). Conclude in 49' posizione Yanncik Parisi (Merida Italia; 1h 15'21”), mentre è stato costretto al ritiro Filippo Agostinacchio (Scott Italia Libarna).