Atletica: Gli atleti Cogne migliorano i propri personali nel meeting di Pavia

Protagonisti a pieno titolo i velocisti dell'Atletica Cogne Aosta alla prima edizione del Queenatletica Games svoltosi a Pavia.

Elia Franciscono stupisce abbattendo di 1"05 il prorpio personale sui 400m, scendendo sotto il muro dei 50", siglando un probante 49"64. E' il migliore junior di serata, 11° assoluto.

Primato personale per Seyni Faye nei 110hs, in una gara dove erano presenti quasi tutti i migliori specialisti nazionali. Il tempo di 14"70 non ppermette però a Seyni di far parte della finale a 6, primo escluso nella gara dominata la Lorenzo Perini.



Matteo Impieri si allunga sui 200m e conquista il biglietto per i Campionati Italiani Allievi in programma a Rieti dall'11 al 13 settembre. 23"06 è il nuovo personale del nostro velocista, migliorato di 16/100. Non riesce ancora l'assalto al minimo sui 100m, dove Matteo ferma il cronometro sul tempo di 11"62.



Inedita gara dei 400m per Clarissa Giannattasio; l'allieva saltatrice in alto, già ammessa a Rieti per la sua specialità, polverizza il proprio personale sul giro di pista e migliora di oltre 3 secondi con 1'01"95, non lontana dal minimo della specialità. Personali sui 100m anche per Giulia Missana, 14"02, e al maschile per Andrea Aresca, 13"04.

Giulia Aresca in gara a Chiari



Giulia è ancora sopra i 40 metri nel lancio del martello ai Regionali di Chiari (Brescia), ma senza riuscire a replicare alcuni notevoli lanci realizzati in allenamento al Tesolin di Aosta. La lanciatrice junior fa 40.45m classificandosi terza assoluta.