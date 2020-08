Atletica: Annullata la Mezzaosta 2020

Per la MezzAosta 2020 abbiamo lottato, ci abbiamo creduto, ci siamo battutie abbiamo sperato. Purtroppo la sesta edizione, prevista per domenica 25 ottobre, non si terrà quest’anno. Siamo tristi e un po’ abbattuti.

Abbiamo passato tante settimane, giorni e ore ad elaborare, patendo e sfruttando il lockdown, riflettendo se questa sfida potevamo e dovevamoprovare a portarla a termine.

Abbiamo ragionato per un piano B e anche un piano C, stravolgendo ilpercorso, immaginando una gara a staffetta e anche una mezza maratonavirtuale.

Quando, mano a mano, gli altri si arrendevano, noi tenevamo duro, indomabili e, con il senno di poi, illusi che la situazione potesse evolvere positivamente. Con un po’ di timidezza, ben conoscendo il momento difficile che gli imprenditori hanno patito a causa dell’emergenza sanitaria, abbiamo sentito i nostri sponsor, tutte realtà private, e abbiamo capito che per loro, per quanto attaccati alla MezzAosta, il confermare la loro presenza con gli stessi impegni economici, per quanto a malincuore, era cosa proprio complicata.

Abbiamo fatto parte di un gruppo variegato di realtà valdostane, sportive e non, protagoniste nell’organizzazione di eventi, V.O.C.E. l’acronimo (Valled’Aosta, Organizzazione Cultura e Eventi), che ci ha permesso un confronto prezioso e ci ha dato consapevolezza, fiducia e nuovo stimolo. Abbiamo così provato a bussare a quegli enti a cui, nelle precedenti edizioni, mai abbiamo chiesto un solo euro. Non abbiamo ricevuto un no assoluto, e questo ci ha“abbagliato” e ci ha fatto slittare sulle nostre decisioni; ma per tanti motivi, il “semaforo verde” non è mai giunto.

Ci arrendiamo, per questo 2020 travagliato, consapevoli di aver provato contenacia e passione a tenere in piedi una manifestazione oramai punto fermodel panorama sportivo regionale, e non solo. Non sappiamo se questo stop esaurirà la nostra spinta propulsiva, non lo possiamo escludere.

Tanto ci sarà da verificare e definire, ma se ci saranno le condizioni non ci tireremo indietro. Vogliamo quindi augurarci di tornare a trovarci tutti ad ottobre 2021, pronti sulla linea di partenza, per la sesta edizione della MezzAosta.

Fino ad allora, guarderemo l’orizzonte, forti di un’esperienza che, per quanto negativa, ci ha insegnato tanto. Un passo dopo l’altro, come ogni maratoneta, affronteremo il nostro percorso per tornare in prima linea. Ci siamo fermati, ma pronti a non mollare.