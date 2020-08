La Thuille intitola una cabina della sua prestigiosa funivia alla grande Brignone

Sul palco il Sindaco di La Thuile Mathieu Ferraris, il Consigliere FISI Dante Berthod, il Presidente ASIVA e direttore gara della Coppa del Mondo di La Thuile Marco Mosso, il Presidente del Comitato Organizzatore della Coppa del Mondo Killy Martinet e il Presidente della Regione Valle d'Aosta Renzo Testolin.

Brignone per Telethon

Dante Berthod ha ricordato il ricco palmares di Federica, Marco Mosso ha espresso la speranza di rivedere nel prossimo futuro la campionessa trionfare a La Thuile, mentre Federica Brignone “Ringrazio tutti per essere in tantissimi oggi. I miei obiettivi per la prossima stagione sono tanti.

Innanzi tutto quello di essere competitiva come quest’anno e conquistare ottimi risultati nei weekend di gara…e poi ci sono i Mondiali di Cortina del 2021. Il mio sogno nel cassetto era quello della Coppa del Mondo e continuerò a inseguire quello.”Dopo aver scoperto la cabina dell'impianto DMC delle Funivie del Piccolo San Bernardo, dove campeggia la gigantografia della campionessa, Federica è stata invita a firmarla.

La festa si è conclusa con il momento solidale che ha visto Federica autografare le T-shirt, poi acquistate dai fan presenti, il cui ricavato è stato devoluto alla Fondazione Telethon.