Bocce: L'Andora incoronata a Pont-St-Martin Campione d'Italia U18

"Abbiamo dovuto cedere il titolo di Campioni d'Italia alla Società Bocciofila Andora che ha meritato il titolo dopo un'incontro disputato ad altissimo livello".

Questo il commento di Amilcare Giopp, presidente della società Bassa Valle Helvetia che sabato 1 e domenica 2 agosto ha ospitato nel bocciodromo di Pont-Saint-Martin la finale del Campionato italiano Under 18. Grande impegno e ottime gare disputate dai giocatori valdostani non sono bastati per avere ragione dei forti liguri nell'appassionata finale di campionato..

"Questa sconfitta pur onorevole - conclude Giopp - deve servirci di sprone per migliorare ancora in alcuni piccoli ma importanti particolari tecnici".