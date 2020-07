Bocce: Aperta al pubblico la finale degli Italiani Under 18 a Pont-St-Martin

Alla bocciofila di Pont-Saint-Martin, sabato 1 agosto, si disputerà la Finale dei Campionati Italiani di Società Under 18. Una sessantina i giocatori di otto squadre partecipanti; per l'occasione il sindaco di Pont-Saint-Martin ha autorizzato il pubblico ad assistere alla manifestazione; gli spettatori dovranno però essere muniti di mascherina, obbligatoria, e dovranno rispettare il distanziamento sociale; l'accesso alla bocciofila sarà consentito fino ad esaurimento dei posti stabiliti dalla società Bassa Valle Helvetia.

"Per dovere di ospitalità si darà la precedenza di ingresso ai genitori e agli accompagnatori degli Under partecipanti", rende noto Amilcare Giopp, presidente della BV Helvetia. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube e sul sito della Fib.