Bocce: Ad Aosta trionfa la Ferriera

Sulla prima gara nazionale del volo ospitata dall'Aostana Gruppo Zurich, in un contesto di 84 formazioni, ha posto il sigillo la coppia della Ferriera composta da Luca Scassa e Vincenzo Siccardi. In finale hanno superato il tandem Mattia Falconieri e Davide Ponzo, portacolori della stessa Ferriera, con il punteggio di 12-9. Si sono arrese in semifinale l'Auxilium di Silvano Buttigliero – Piero Versino, sconfitta 13-10 da Scassa-Siccardi, e l'Aostana di Mauro Mongiovetto – Bruno Tognela, battuta 13-0 da Falconieri-Ponzo. La direzione di gara era affidata all'arbitro Paolo Ciancamerla.