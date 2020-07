A Quart un convegno sull'allenamento sportivo

"L’importanza della valutazione funzionale nella programmazione dell’allenamento” è il titolo dell’incontro, organizzato da Premium Medica, in programma mercoledì 29 luglio, nella sala riunioni di EcoWorking, a Quart.

Il convegno è rivolto a tutti i professionisti del settore sportivo. Premium medica, in collaborazione con Sergio Benzio, incontrerà preparatori atletici, allenatori e dirigenti per far conoscere le potenzialità dei test funzionali e come rendere questi strumenti utili per migliorare le performance sportive.

Gli atleti delle squadre del Comitato Asiva da tempo si affidano ai test di Premium Medica. Per garantire il rispetto delle norme sanitarie, la partecipazione all’evento è subordinata alla prenotazione, che dovrà pervenire entro lunedì 27 luglio, tramite Sms al numero 39 347 049 0729; per presenziare all’incontro è necessario inossare la mascherina.